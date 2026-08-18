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Kaynak: İHA

Kaza, saat 03.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 BYJ 334 plakalı kamyon, Umurbey Kavşağı’nı geçtikten sonra Lapseki yönünde ilerlediği sırada, 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolunun ayrım noktasındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön bölümü büyük ölçüde zarar görürken, kazayı fark eden sürücüler durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, araçta bulunan Arif Silleli (45) ile Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar Muhammed’in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Umurbey Kavşağı girişindeki 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı otoyolu, kamyonun çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.