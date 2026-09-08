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Kaynak: Haber Merkezi



Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Karamıkkaracaören beldesinde planlanan arazi toplulaştırma çalışmaları, bölge halkının tepkisine neden oldu. Çok sayıda vatandaş, tarım arazileri, meyve ağaçları ve meraların zarar göreceği endişesiyle çalışma yapılması planlanan bölgede toplandı. Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, yetkililere projenin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunurken, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu da vatandaşlara destek verdi. Demokrat Parti İl Başkanı Hikmet Bülbül ise tartışmalara ilişkin farklı bir değerlendirmede bulundu.

Karamıkkaracaören’de yaşayan çiftçiler, toplulaştırma çalışmaları nedeniyle yıllardır sürdürdükleri üretim düzeninin bozulabileceğini, çok sayıda ağacın sökülebileceğini ve arazilerinin mevcut konumlarının değişebileceğini öne sürdü. Bölge halkı, özellikle meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı ovada projenin çevresel ve ekonomik sonuçlarından endişe duyduklarını dile getirdi.

BAŞKAN KASAP: “BU OVAYA DOKUNMAYIN”

Karamıkkaracaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, vatandaşların toplandığı alanda yaptığı konuşmada, toplulaştırmayla ilgili uzun süredir girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Milletvekilleri ve diğer siyasi yetkililerin konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirten Kasap, “Gelin halkı dinleyin diye bütün siyasileri bilgilendirdik. Görüşmeler devam ediyor” dedi. Kasap, sürecin vatandaşlarla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmemesi gerektiğini vurgulayarak sorunun diyalog yoluyla çözülmesini istedi.

“314 BİN AĞAÇ SÖKÜLEBİLİR” İDDİASI

Kasap’ın en dikkat çeken iddiası ise bölgede bulunan ağaçlara ilişkin oldu. Toplulaştırma çalışmaları kapsamında 314 bin ağacın etkilenebileceğini ileri süren Kasap, “Rabbim şahit olsun, bu araziden 314 bin tane ağaç köklenecek. Ben bir tane meyveye hasret kalmanızı istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Bölgenin başta elma ve kiraz olmak üzere meyve üretiminde önemli bir konumda olduğunu belirten Kasap, tarımsal yapının korunmasını istedi.

“Bu tabiatın, bu doğanın bozulmasını istemiyoruz” diyen Kasap, toplulaştırmanın öncelikle uygulamayı talep eden yerleşim yerlerinde yapılması gerektiğini savundu.

VATANDAŞLARDAN “KEPÇELERİ KALDIRIN” ÇAĞRISI

Toplantıya katılan vatandaşlar da iş makinelerinin bölgeden kaldırılmasını istedi. Bazı çiftçiler, daha önce toplulaştırma yapılan çevre köylerde üreticilerin arazi yerlerini bulmakta ve ekim yapmakta sorun yaşadığını iddia etti.

Bir vatandaş, “Bizim karnımız bu topraktan doyuyor. Bu iş makineleri başlarsa arazi ararken toprağı zamanında tohumla buluşturamayacağız” dedi.

Başka bir vatandaş ise ağaçların yalnızca ekonomik açıdan değil, doğal yaşam için de önemli olduğunu belirterek, “Kuşun yatağı ağaçtır. Ağaç olmadığı yerde kuş olmaz, kuş olmadığı yerde de tarım zarar görür” ifadelerini kullandı.

KASAP’TAN SAĞDUYU UYARISI

Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, vatandaşlara özellikle güvenlik güçleri ve kamu görevlileriyle herhangi bir tartışmaya girilmemesi çağrısında bulundu.

Kasap, “Haklı tarafımız çokken sakın bir hata yapmayalım. Hiçbir şekilde, sözlü dahi olsa kolluk kuvvetlerine ya da devletin mühendislerine karşı yanlış bir davranışta bulunmayın” dedi.

Projenin tamamen reddedilmesi yerine bölgenin şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini de belirten Kasap, “Gelsinler hataları düzeltsinler, bize mantıklı bir proje hazırlasınlar. Biz de yardımcı olalım” diye konuştu.

MISIRLIOĞLU: “KARACAÖRENLİ YALNIZ DEĞİLDİR”

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu da bölgeye gelerek vatandaşlara destek verdi. Mısırlıoğlu, vatandaşların rızası dışında yapılacak uygulamalara karşı olduklarını belirterek, “Karacaörenli hemşehrilerimize adeta bir Deli Dumrul yasası dayatılarak mağduriyet oluşturulmak isteniyor. Biz buna itiraz ediyoruz” dedi. Mülkiyet hakkına vurgu yapan Mısırlıoğlu, “Vatandaşın rızası olmadan malına müdahale edilemez” görüşünü dile getirdi.

İKTİDAR MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Mısırlıoğlu, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan ile MHP Milletvekili Mehmet Taytak’a da seslendi.

“Bugün Karacaörenlinin yanında olmayacaksanız hangi gün burada olacaksınız?” diye soran Mısırlıoğlu, meselenin parti ayrımı yapılmadan ele alınması gerektiğini söyledi.

Mısırlıoğlu, “Bir oy hesabıyla, menfaat hesabıyla ya da siyasi ikbal hesabıyla değil, kendi insanımızın yalnız kalmaması için burada olmak zorundayız” dedi.

Bölgede bulunan iş makinelerinin kaldırılmasını isteyen Mısırlıoğlu, vatandaşlara da birlik ve beraberlik içinde, hukuk sınırları içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulundu.

BÜLBÜL: “KAMULAŞTIRMA KARARI KARACAÖREN’İ KAPSAMIYOR”

Demokrat Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hikmet Bülbül ise tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan acele kamulaştırma kararının Karamıkkaracaören’i kapsamadığını savundu.

Bülbül, kararın Çay ilçe sınırları içerisindeki bazı taşınmazlarla ilgili olduğunu belirterek, “Karacaören’de herhangi bir kamulaştırma kararı yok” dedi.

DSİ yüklenicisinin Çay Deresi ıslahı kapsamında bölgeden malzeme almak istemesi üzerine vatandaşların itiraz ettiğini söyleyen Bülbül, Afyonkarahisar Valiliğinin müdahalesiyle çalışmanın durdurulduğunu ifade etti.

Bülbül, muhalefetin konu üzerinden siyasi polemik yürüttüğünü savunarak, “Problem çözüldükten sonra ‘Biz geldik, biz durdurduk’ havası yaratmak doğru değildir” ifadelerini kullandı.

KASAP’TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Toplantının sonunda yeniden söz alan Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Daha önce toplulaştırmayla ilgili yapılan görüşmelerde kendilerine “meralara ve yapılaşmalara dokunulmayacağı” yönünde söz verildiğini ileri süren Kasap, bu sözlerin daha sonra inkâr edildiğini savundu.

Kasap, dört muhtar ve belediye başkanı olarak yapılan görüşmelere şahit olduklarını belirterek, “Bize meralara dokunulmayacak, yapılaşmalara dokunulmayacak denildi. Ancak bugün görüyoruz ki meralara da müdahale ediliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Kasap, “Sayın Cumhurbaşkanım, görevden azledilmem gerekiyorsa beni görevden alın” ifadelerini kullandı.

Kasap ayrıca, projenin mevcut şekliyle devam etmesi halinde bölgede ciddi doğal tahribat yaşanacağını savunarak, “Bu şekilde devam edilirse burada ne kuş kalacak ne ağaç. Biz toprağımızı, meramızı ve geleceğimizi korumak istiyoruz” diye konuştu.

Karamıkkaracaören’de toplulaştırma projesine ilişkin tartışmalar sürerken, bölge halkı projenin yeniden değerlendirilmesini ve karar sürecinde çiftçilerin görüşlerinin dikkate alınmasını istiyor.