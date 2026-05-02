Sizinle, yıllar önce kaleme aldığım bir şiiri paylaşmak isterim. O yıllarda uzak sandığım bir coğrafyanın, aslında insanlığın tam kalbinde taşıdığı derin bir gerçeği fark etmiştim. Afrika’daki çocukların açlık, susuzluk ve sessizlik içinde büyüyen hikâyeleri yalnızca bir haber başlığı değil; içimize dokunan, görmezden gelindikçe büyüyen bir vicdan meselesi. Bu şiir, o görünmeyen hayatlara bir anlığına da olsa dikkat kesilmek, duyulmayan seslere kulak vermek ve belki de birkaç saniyeliğine durup gerçekten hissetmek isteyenler için yazıldı.

Afrikalı çocuktan sevgilerle…

DİYOR Kİ;

Ne mi düşünüyorum?

Guruldayan karnımı,

Kuru boğazımı.

Ama isteğim

Düşünmek değil,

Onları ben yaşıyorum.

Düşünmek

Aklın bir parçasıdır diyorlar

Düşünen adam olmak güzel

Belki yarın…

Ama bugün

Top oynamak istiyorum.

Düşüncelerim duygularıma

Gem vurmuş

Haykıramıyorum!

Sen anlıyorsun ya ablacığım

Anlat beni şiirlerinde

Karnım aç, boğazım kuru

Ben…

Konuşamıyorum!

Mina Kaymakçı

Bu yalnızca bir şiir değil; susturulmuş bir çocuğun sesiydi. Belki bu satırları okurken birkaç

saniyeliğine duraksadınız, belki de içinizde tarif etmesi güç bir burukluk hissettiniz. Çünkü

bazı gerçekler vardır; onlardan gözlerinizi kaçırmak isteseniz de, bir kez kalbinize

dokunduğunda iz bırakır. Umuyorum ki bu şiirde yalnızca kelimeleri değil, hissedilmeyi

bekleyen hayatların sessiz çağrısını da duyabilmişsinizdir.