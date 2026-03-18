Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid, Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

BERNARDO SILVA'NIN TALİHSİZ KIRMIZI KARTI MAÇI KOPARDI

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Manchester City imkansız gibi görünen tur için şansını zorlamak istese de Bernardo Silva'nın 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla yıkıldı.

MANCHESTER CITY 10 KİŞİ GERİ DÜŞMESİNE RAĞMEN MÜCADELEYİ BIRAKMADI

Bernardo Silva'nın gole giden topa elle müdahalesi sonrası kırmızı kart ve penaltı kararı Real Madrid'e 10 kişi kalan rakibi karşısında öne geçme fırsatı sundu. Vinicius Jr. beyaz noktadan topu ağlarla buluşturarak zorlu deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid'in momentumu arkasına almasına rağmen mücadeleden kopmayan Manchester City, 41'de Erling Haaland ile eşitliği yakaladı.

VINICIUS REAL MADRID'E GALİBİYETİ GETİRDİ

İlk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona eren maçta ikinci yarı Real Madrid'in kontrolünde daha düşük tempoda geçti.

Karşılaşmanın son anlarında Vinicius Jr. hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü atarak turu geçmeyi garanti altına alan Real Madrid'e Manchester'da galibiyeti getirdi.

ARDA GÜLER PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Maçta 74 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler yine verdiği kilit paslarla ve göze hoş gelen oyunuyla beğeni topladı. Bu sonuçla Real Madrid Manchester City'e karşı iki maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

ARSENAL EVİNDE BAYER LEVERKUSEN'E GEÇİT VERMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan diğer karşılaşmalarda ise Arsenal 1-1'in rövanşında Bayer Leverkusen'i Emirates'te 2-0 yenerek tur atladı.

PSG İKİ MAÇTA DA CHELSEA'YE 3 FARK ATTI

İlk maçta 5-2'lik galibiyetle turun kapısını aralayan PSG de Chelsea'yi bu kez deplasmanda 3-0'lık skorla yenerek rahat bir şekilde adını çeyrek finale yazdıran diğer takım oldu.

GECENİN SÜRPRİZİ SPORTING LISBON'DAN GELDİ

Gecenin sürpriz sonucu Lisbon'da yaşandı. Bodo/Glimt'i Norveç'te 3-0 yenildiği maçın rövanşında normal süresi 3-0, uzatmalarda bulduğu gollerle toplamda 5-0 yenerek tarihi bir geri dönüşe imza atan Sporting Lisbon çeyrek finale yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK EŞLEŞME BELLİ OLDU

Bu sonuçlarla birlikte çeyrek finalde ilk eşleşme belli oldu. Sporting Lisbon ile Arsenal Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleşti.

GALATASARAY LIVERPOOL'U GEÇERSE PSG İLE EŞLEŞECEK

Paris Saint-Germain yarın oynanacak Liverpool-Galatasaray maçının galibini beklerken Real Madrid de büyük ihtimalle Bayern Münih ile eşleşecek. Keza yarın oynanacak rövanş maçın Bayern Münih'in Atalanta'yı deplasmanda 6-1 yenmesinin ardından büyük oranda formaliteye dönmüş durumda.