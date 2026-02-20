Afganistan’daki Taliban yönetimi, 20 yıl aradan sonra yönetimi yeniden ele geçirdikten sonra çıkardığı yasalarla özellikle kadınlar için hayatı cehenneme çevirdi. Taliban lideri Hibatullah Akhundzada’nın imzası ile yürürlüğe giren ceza kanunundaki bazı maddeler ‘yok artık’ dedirtti.

Söz konusu yasa ile erkeklerin eşleri ve çocuklarına ‘kemikte kırık ya da açık yara’ oluşana kadar şiddet uygulamasına izin verildi. Eğer bir koca "aşırı şiddet" vakalarında gözle görülür kırıklara veya yaralanmalara neden olursa, sadece 15 gün hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Dahası, erkek ancak kadın mahkemede istismarı başarıyla kanıtlayabilirse mahkum edilecek. Kadının, aşırı şiddet için tamamen örtünmüş haldeyken yaralarını hakime göstermesi beklenecek.

Yasaya göre, kadın dava açarsa, kocası veya bir erkek refakatçinin de mahkemeye onunla birlikte gitmesi gerekecek.

EŞİNDEN İZİNSİZ AKRABASINA GİDEN KADINA HAPİS CEZASI

Yeni yasa ile birlikte evli bir kadın, kocasının izni olmadan akrabalarını ziyaret ederse üç aya kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Sosyal statü, cezanın belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Din alimleri, seçkinler, orta sınıf ve alt sınıf farklı yaptırımlara tabi tutuluyor.

Kanun, suçun ağırlığını sadece eylemin niteliğine göre değil, failin sosyal statüsüne göre de belirliyor. Din alimlerinin, seçkinlerin, orta sınıf ve alt sınıftan kişiler için farklı yaptırımlar öngörülmesi, Afgan toplumunda adalet algısı ve kadın güvenliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Kanuna göre, bir İslam din alimi suç işlerse, verilecek tepki nasihatle sınırlıdır. Suçlu elit kesime mensupsa, sonuç mahkemeye çağrılma ve nasihat. Orta sınıfa mensup olanlar için aynı suç hapis cezasıyla sonuçlanacak. Ancak "alt sınıf"tan bireyler için ceza hem hapis hem de bedensel cezayı kapsayacak Ağır suçlar için bedensel cezalar, ıslah kurumları tarafından değil, İslam din adamları tarafından verilecek.