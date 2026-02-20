Yeniçağ Gazetesi
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu planları suya düşebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son dakika hava durumu tahminini paylaştı. Bugün artışa geçen sıcaklıklar, hafta sonu yerini sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara bırakacak. Cumartesi ve Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu

Hafta sonu plan yapanlara Meteoroloji’den üzücü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu hava durumu tahminlerini ve son dakika uyarılarını yayımladı.

Bugün itibarıyla kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması beklenirken, Batı Anadolu üzerinden giriş yapacak yeni yağışlı hava dalgası hafta sonu dengeleri değiştirecek.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Marmara ve Ege bölgeleri çok bulutlu bir güne uyanırken; Trakya kesimi, Ege kıyıları ve Çanakkale çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Özellikle gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Sadece yağmur değil, kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi ve kar erimesi riskine karşı hayati uyarı yayımlandı.

İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı etkisini sürdürürken, gün içinde güneşin yüzünü göstermesiyle yalancı bahar havası hissedilecek.

FOTOĞRAF: CUMA

Ancak uzmanlar, Cumartesi ve Pazar günü batıdan başlayarak hava sıcaklıklarının yeniden düşüşe geçeceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

FOTOĞRAF: CUMARTESİ

Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

FOTOĞRAF: PAZAR

Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında ise güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

