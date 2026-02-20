Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 15°
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin liranın geri ödemesi belli oldu

Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin liranın geri ödemesi belli oldu

Bankaların faiz oranları değişti. Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında alım gücü eriyen vatandaş çareyi kredi çekmekte buldu. 500 bin liralık kredinin faiz oranları, aylık taksitleri ve toplam geri ödemesi belli oldu.

Aykut Metehan
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin liranın geri ödemesi belli oldu - Resim: 1

Alım gücü düşen vatandaş, gözünü düşük faizli kredilere çevirdi. 500 bin liralık kredide oranlar her bankaya göre değişirken, toplam geri ödeme miktarında 20 bin liraya kadar fark ortaya çıktı

Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin liranın geri ödemesi belli oldu - Resim: 2

500 bin liralık kredinin aylık taksitleri ve toplam geri ödemesi şöyle:

Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin liranın geri ödemesi belli oldu - Resim: 3

N Kolay
Faiz oranı: Yüzde 3,39
Aylık taksit: 54 bin 541 TL
Toplam Ödeme: 657 bin 1 TL

Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin liranın geri ödemesi belli oldu - Resim: 4

YapıKredi

Faiz oranı: Yüzde 3,49
Aylık taksit: 54 bin 949 TL
Toplam Ödeme: 662 bin 265 TL

Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin liranın geri ödemesi belli oldu - Resim: 5

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 3,61
Aylık taksit: 55 bin 440 TL
Toplam Ödeme: 668 bin 156 TL

Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin liranın geri ödemesi belli oldu - Resim: 6

QNB

Faiz oranı: Yüzde 3,64
Aylık taksit: 55 bin 563 TL
Toplam Ödeme: 669 bin 633 TL

Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin liranın geri ödemesi belli oldu - Resim: 7

Ziraat Katılım

Faiz oranı: Yüzde 3,79
Aylık taksit: 56 bin 180
Toplam Ödeme: 676 bin 668

