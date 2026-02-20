Alım gücü düşen vatandaş, gözünü düşük faizli kredilere çevirdi. 500 bin liralık kredide oranlar her bankaya göre değişirken, toplam geri ödeme miktarında 20 bin liraya kadar fark ortaya çıktı
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin liranın geri ödemesi belli oldu
Bankaların faiz oranları değişti. Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında alım gücü eriyen vatandaş çareyi kredi çekmekte buldu. 500 bin liralık kredinin faiz oranları, aylık taksitleri ve toplam geri ödemesi belli oldu.Derleyen: Aykut Metehan
Haberi Paylaş
1 7
500 bin liralık kredinin aylık taksitleri ve toplam geri ödemesi şöyle:
2 7
N Kolay
Faiz oranı: Yüzde 3,39
Aylık taksit: 54 bin 541 TL
Toplam Ödeme: 657 bin 1 TL
3 7
YapıKredi
Faiz oranı: Yüzde 3,49
Aylık taksit: 54 bin 949 TL
Toplam Ödeme: 662 bin 265 TL
4 7
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 3,61
Aylık taksit: 55 bin 440 TL
Toplam Ödeme: 668 bin 156 TL
5 7
QNB
Faiz oranı: Yüzde 3,64
Aylık taksit: 55 bin 563 TL
Toplam Ödeme: 669 bin 633 TL
6 7
Ziraat Katılım
Faiz oranı: Yüzde 3,79
Aylık taksit: 56 bin 180
Toplam Ödeme: 676 bin 668
7 7