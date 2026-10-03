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Kaynak: Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ta AFAD'ın okullarda yürüttüğü afet eğitimlerine ilişkin dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Valilik incelemesine göre bazı eğitimler yapılmadığı halde tutanaklarda gerçekleştirilmiş gibi gösterildi ve bu kayıtlar üzerinden personele ücret ödendi.

OKUL MÜDÜRLERİ EĞİTİMLERİ YALANLADI

Senem Ayşe Anaokulu ve Dulkadiroğlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim verildiğine ilişkin tutanaklar düzenlendi. Ancak okul müdürleri ifadelerinde belirtilen tarihlerde AFAD tarafından böyle bir eğitim yapılmadığını söyledi. Bazı tutanaklarda okul yetkililerinin imzasının bulunmadığı da tespit edildi.

6 PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Valilik, ön incelemenin ardından 6 AFAD personeli hakkında soruşturma izni verdi. Kararda, eğitimlerin yapılmış gibi gösterilmesine ilişkin eylemler “görevi kötüye kullanma” kapsamında değerlendirildi.

İncelemede ayrıca bir satın alma memurunun devlet memuru maaşıyla açıklanamayacağı belirtilen mal varlığı da dosyaya girdi. Konunun ilgili kanun kapsamında değerlendirilmesi için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi uygun bulundu.