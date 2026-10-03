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Kaynak: İHA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyona özel harekât ekipleri de destek verdi. Belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenlenirken, yapılan aramalarda suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemelere el konuldu.

Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişi ile farklı suçlardan aranan 118 kişi olmak üzere toplam 155 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.