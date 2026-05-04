ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, genç yeteneklerin dinleyiciyle buluşacağı konser, 15 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenecek. Şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki orkestra, saat 20.30'da sahne alacak.

Bayram coşkusunun müzikle kutlanacağı etkinlikte orkestraya eşlik edecek solist kadrosu genç isimlerden oluşuyor.

Konserde, viyolonselde Özgür Deniz Akalın, piyanoda Ahmet Efe Demirci, flütte Rukiye Ayben Sefer, klarnette Lara Başer ve Sıla Samur, fagotta Selin Akın ile kemanda İdil Olgar yeteneklerini sergileyecek.

Antalya'nın kültür ve sanat hayatına katkı sunan ADSO, bu özel konserle hem milli bayramı kutlamayı hem de genç sanatçılara destek vermeyi hedefliyor.​​​​​​​