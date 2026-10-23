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Türkiye genelindeki adliye binalarında güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Yeni sistemle birlikte adliye çalışanları, hâkim ve savcılar ile vatandaşların bina girişlerinde karşılaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SANIKLAR YALNIZCA DURUŞMA SALONUNDA GÖRÜNECEK

Son TV'nin haberine göre, güvenlik modelinin kapsamlı uygulaması, Yenimahalle'de yapımı süren Yeni Ankara Adalet Sarayı projesinde uygulanacak.

Eylül 2027'de hizmete girmesi planlanan yeni adliyede tutuklu ve sanıklar için özel geçiş güzergâhları tasarlanacak; sanıklar ortak alanlarda vatandaşlarla temas etmeyecek.

YENİ ANKARA ADLİYESİ EYLÜL 2027'DE AÇILACAK

Ankara'da dağınık halde hizmet veren adli birimleri tek çatı altında toplayacak yeni adalet sarayı, 745 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Dev tesiste 588 duruşma salonu ile 1.537 hâkim ve savcı odası bulunacak. Uygulamanın Türkiye geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: Son TV