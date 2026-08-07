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Kaynak: DHA

Olay, bugün öğle saatlerinde 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Motosikletli Polis Timleri'nin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 11 mermi ele geçirildi.

Araçta bulunan Y.A. (35), S.A. (23) ve F.A. (41) gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen cinayet davasının ardından çıkan kavgaya yakınlarına destek vermek için gittikleri belirlendi.

Öte yandan, adliyedeki davada çıkan tartışmanın ardından adliyeden çıkarılan B.T. (19) ile B.A. (17) isimli şüphelilerin yeniden zorla adliyeye girmeye çalıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.