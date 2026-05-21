Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı.
Kaza, Adıyaman-Çelikhan kara yolu üzerinde Koçali Köyü yakınlarında yaşandı. E.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu ve takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü E.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.