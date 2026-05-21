Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şişli Belediyesi yönetiminde yeni bir değişiklik yaşandı. Şişli Belediye Başkan Vekilliği görevine Ali İkram Tuna’nın atandığı açıklandı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Şişli Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ali İkram Tuna görevine başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Göreve başlamasının ardından açıklama yapan Tuna, Şişli’de tarafsız, eşit ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirtti. Belediye kaynaklarının yalnızca kamusal yarar doğrultusunda kullanılacağını ifade eden Tuna, görevlendirme nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye teşekkür etti.

Ali Tuna

KISA SÜREDE İKİNCİ DEĞİŞİKLİK

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından, 24 Mart 2025’te Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen belediyeye kayyum olarak atanmıştı.

Daha sonra 12 Mayıs’ta yapılan açıklamada İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi’nin belediye başkan vekili olarak göreve başladığı duyurulmuştu. Son kararla birlikte Şişli Belediyesi’nde kısa süre içinde bir kez daha yönetim değişikliğine gidilmiş oldu.