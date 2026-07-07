Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah B. yönetimindeki otomobil ile Kadir U. idaresindeki otomobil çarpıştı.
4 YARALI VAR
Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden Kadir U. ile araçta bulunan Nidanur U., Ezgi E. ve Zehra U. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.