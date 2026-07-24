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Kaynak: İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya köyü yolu güzergâhında yer alan bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çevredeki bitki örtüsü hızla alev aldı.

Yangına ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar gerçekleştirdi. Alevlerin büyümesi ve köylülerin çabalarının yetersiz kalması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yürüttükleri hummalı çalışma neticesinde yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yaklaşık 1 hektarlık ağaçlık alanın tamamen yandığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri ve ilgili ekipler yaşanan olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.