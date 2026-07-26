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Kaynak: İHA

Van Gölü'nün kuzey şeridinde konumlanan Bitlis'in Adilcevaz ilçesi; berrak göl suyu, geniş kumsalları ve manzarasıyla yaz boyunca ziyaretçi akınına uğruyor. Turkuaz tonlarındaki gölün Süphan Dağı ile bütünleştiği görsel atmosfer, ilçeyi bölgedeki cazibe merkezlerinden biri konumuna getiriyor.

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Adilcevaz kıyılarındaki insan hareketliliği belirgin şekilde arttı. Hem ilçe sakinleri hem de civar illerden gelen konuklar, göl kenarındaki plajlarda serinlerken doğanın tadını çıkarıyor. Toplam 37 kilometrelik bir kıyı alanına sahip olan bölgede; halka açık plajlar, piknik alanları ve sosyal tesisler öne çıkıyor. Gölün sodalı yapıya sahip temiz suyu ise yüzmek isteyenlere farklı bir deneyim sunuyor. Kıyıların temizliğinden memnun kalan tatilciler, ilçenin Ege sahillerini aratmadığını dile getiriyor.

İlçeyi ziyaret eden Mazlum Çelik, “Doğal güzellikleri, huzurlu atmosferi ve eşsiz Van Gölü manzarasıyla Adilcevaz, yaz aylarında alternatif tatil rotası arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yetkililer de bölgenin turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını ve yapılan yatırımlarla Adilcevaz'ın daha fazla ziyaretçiyi ağırlamasını hedefliyor" dedi.