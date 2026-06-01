Almanya Bundesliga'da başarısız bir sezon geçiren Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera'nın yerine kulübün eski teknik direktörü Adi Hütter göreve getirildi.

Milli yıldız Can Uzun'un formasını giydiği E. Frankfurt, Adi Hütter için basın toplantısı düzenledi.

ADI HUTTER: 'GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM'

Avusturyalı teknik adamın toplantıda açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Geri döndüğüm için çok mutluyum. Dürüst olmak gerekirse, ne beklemem gerektiğini düşündüm. İlk dönemime kıyasla aslında çok daha fazla tanıdık yüz var. Pazar akşamı geldim, otelden şehir manzarasını gördüm ve düşündüm: Adi, burası senin için doğru yer."

'FRANKFURT'UN İLGİSİ BENİ ETKİLEDİ'

"Yurtdışından ve üst liglerden gelen diğer tekliflere rağmen, nereye gitmek istediğim nispeten hızlı bir şekilde netleşti. Eintracht Frankfurt'un ilgisi beni duygusal olarak gerçekten etkiledi."

'SAĞLAM BİR SAVUNMA TEMELİNE SAHİP OLMALIYIZ'

"Saldırırken kompakt olmalı ve sağlam bir savunma temeline sahip olmalıyız. Takım, yoğunluk ve sahip olduğumuz her şeyle savunma yapma isteğini ortaya koymalıdır. Temel budur."

'TECRÜBELİ VE GENÇ OYUNCULARIN KARIŞIMI ÖNEMLİ'

Burada çok sayıda genç oyuncumuz var, bu da bana uygun. Tecrübeli ve genç, hırslı oyuncuların karışımı önemli. Benim için her zaman kadrodan mümkün olan en iyi performansı almak önemlidir. Bu aynı zamanda oyuncuların en güçlü oldukları pozisyonlarda oynamaları anlamına da gelir.

'NET BİR PLANIMIZ OLMALI'

"Topa sahip olduğumuzda olduğu gibi, sahip olmadığımızda da net bir planımızın olması önemlidir. Teknik olarak çok yetenekli ve iyi futbol oynayabilecek birçok genç oyuncumuz var. Aynı zamanda, kendi kalemizi coşkuyla savunmayı öğrenmemiz de benim için önemli."