Türk bayrağına yapılan saldırıya sessiz kalmayan yüzlerce Adanalı vatandaş, araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak şehir sokaklarını adeta ay-yıldızla doldurdu.

Yörükler diyarı Adana’da gerçekleşen etkinlikte, araç konvoylarıyla şehir turu atan vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Adana halkı bir kez daha gösterdi ki, söz konusu bayraksa herkes aynı safta yer alıyor.

Etkinlik boyunca vatandaşlar, bayraklarıyla hem tepki gösterdi hem de milli duygularını coşkuyla ifade etti.

SİVAS'TA DA ONURLU HAREKET

Sivasspor taraftarı Amedspor maçı öncesinde, Mustafa Kemal Atatürk ve İttihat ve Terakki’nin şanlı komutanlarının yer aldığı pankartı stada asmıştı.