Türkiye saatiyle sabah 05.00’te kıyılan törene çiftin yakın dostları online olarak katıldı. Romantik atmosferde duygusal anlar yaşandı.
Ayrılık da Sevdaya Dahil’in Neslihan’ı Yasemin Kay Allen eski FBI Ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sessiz sedasız evlendi: Gelinliği tam not aldı...
Yasemin Kay Allen, “Ayrılık da Sevdaya Dahil” dizisindeki etkileyici Neslihan performansıyla gündeme oturmuştu. Oyuncu, bir süredir ilişki yaşadığı eski FBI ajanı Erdal Kaya ile sessiz sedasız evlendi. Çift, Las Vegas’ta düzenlenen nikâhla yuva kurdu.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ilk kez nikâh masasına oturan Yasemin Kay Allen, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Sade ve içten geçen nikâhın ardından Erdal Kaya, eşini kucağına alıp salondan ayrıldı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen bu mutlu haberin ardından Yasemin Kay Allen’in hayranları sosyal medyada yüzlerce tebrik mesajı paylaştı.
Oyuncu, son olarak canlandırdığı Neslihan karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
Yasemin Kay Allen’in gelinliği de sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Zarif, modern ve romantik çizgileriyle dikkat çeken gelinlik; straplez kalp yaka tasarımıyla feminen ve klasik bir duruş sergilerken, üst kısımdaki ince dantel detayları sofistike bir hava katıyor.
Belden aşağı inen katmanlı, hafif kabarık etek ise hem dinamizm hem de masalsı bir akış sağlıyor.
Yasemin Kay Allen’ın eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta gerçekleştirdiği sürpriz nikâh, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
X kullanıcıları, “Herkes bunları ayrı zannederken sessiz sedasız Amerika'da evlenmişler. En ideal evlilik budur. Yok nişan yok düğün yok akrabalar falan hiç uğraşılmaz” gibi yorumlarla çiftin sade ve stressiz tercihini övdü.
Bir başka kullanıcı ise burç yorumu yaparak “özgürlüğün kitabını yazan yay erkeğini nikah masasına oturtmuş kraliçem işte yengeç kadını” diye esprili bir paylaşımda bulundu.
Bu tür tepkiler, evliliğin minimalist ve özgür ruhlu yapısını takdir eden binlerce beğeni ve paylaşım aldı.Öte yandan Yasemin Kay Allen’ın tercih ettiği sade ama şık gelinlik, sosyal medyada ayrı bir gündem oluşturdu.
. Zarif tasarımı, modern detayları ve romantik havasıyla dikkat çeken gelinlik, hayranlar tarafından yoğun ilgi gördü ve yorumlarda sıkça “tam not aldı”, “büyüleyici” gibi ifadelerle anıldı.
YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?
Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989 tarihinde Londra'da doğmuş, hem Türk hem de İngiliz vatandaşı olan bir oyuncu. Babası İngiliz Dudley Allen, annesi ise Türk oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'dur.
İngiliz ve Avustralya kökenlerine sahip olan Allen, çocukluğunu Türkiye'de geçirmiş, ilkokulu İstanbul'da okumuş ve daha sonra eğitimine İngiltere'de devam etti.
Kariyerine 2008 yılında başlayan oyuncu, Türkiye'de ve uluslararası projelerde rol alarak tanınmıştır. Başlıca dizileri arasında Aşka Sürgün, Elif, Kuzey Güney, Bahar, Ayrılık da Sevdaya Dahil gibi yapımlar yer alır. Son dönemde Neslihan karakteriyle büyük beğeni topladı.
Hem İstanbul hem Londra hem de Los Angeles arasında çalışan, zarif ve uluslararası bir profile sahip bir aktristir. Instagram'da 945 binden fazla takipçisiyle oldukça popüler.
ERDAL KAYA KİMDİR?
Erdal Kaya ise kamuoyunda "Amerikalı Aynasız" lakabıyla bilinen, Türk asıllı eski bir FBI ajanı ve içerik üreticisi.
1983 yılında Adana'da doğmuş, genç yaşta ABD'ye göç etmiştir. Amerika'da önce yerel polislik, eyalet polisliği ve eğitmenlik yapmış, ardından FBI'da görev aldı (yaklaşık 2 yıl FBI tecrübesiyle biliniyor).
Emekli olduktan sonra YouTube ve Instagram'da polisiye deneyimleri, ABD'deki yaşam ve güvenlik konularını anlatan videolar paylaşarak geniş bir kitleye ulaştı.
Özellikle Türk izleyiciler arasında "Amerikalı Aynasız" olarak tanınıyor ve bu lakapla anılıyor. İkili, 2024 yılında ilişki yaşamaya başlamış, bir dönem ayrılmış olsalar da barışmış ve 2026 yılında Las Vegas'ta sürpriz bir nikâhla evlendi.
Bu evlilik, magazin gündeminde geniş yer bulmuş ve hayranları tarafından büyük ilgi gördü.