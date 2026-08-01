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Kaynak: DHA

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Adana'da işlenen bir cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranan cinayet şüphelisinin bir sitede bulunduğu bilgisine ulaştı.

SİTEYE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON!

Ulaşılan bilgiler üzerine polis ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle siteye operasyon gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ EVDE BULUNAMADI!

Özel harekat polisleri siteye girerek cinayet şüphelisinin bulunduğu değerlendirilen evde arama yaptı. Ancak şüpheli bulunamadı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Şüphelinin eşi Ö.F., cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınırken operasyon sırasında, özel harekat polislerinin site içerisinde koşarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Ö.F.’nin polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldüğü anlar da yer aldı.