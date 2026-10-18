Adana'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Davut Şahin’e (61) ait 3 katlı evin en üst katındaki prefabrik yapının çatısı uçtu. Şahin, “Evde 10-12 kişiydik, deprem oldu sandık” dedi.

Adana’da fırtına dehşeti: Ev sahibi dehşeti anlattı - Resim : 1

Kentte dün etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde, emekli Davut Şahin’e ait 3 katlı evin en üst katındaki prefabrik yapının çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, evde inceleme başlattı. Çatısı uçan ev ise dronla görüntülendi.

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'HERKES NEREYE TUTUNACAĞINI ŞAŞIRDI'

Yaşadıklarını anlatan ev sahibi Davut Şahin, "Evde misafirler vardı. 10-12 kişiydik, herkes nereye tutunacağını şaşırdı. Deprem oldu sandık, afetten beter oldu. Yıktı geçti. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı. Evimiz yapılana kadar komşularda kalacağız. Kirada oturmaya gücüm yok” dedi.