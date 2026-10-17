Kaynak: İHA

Antalya'da öğle saatlerinde aniden bastıran rüzgar nedeniyle açık alandaki semt pazarında tenteler havalanırken, tezgahlardaki eşyalar da etrafa savruldu.

Fırtınaya hazırlıksız yakalanan pazarcılar, ürünlerinin zarar görmemesi için tezgahlarını toplamaya çalıştı. Vatandaşlar ise rüzgar ve yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. O anları kaydeden bir esnaf, "Pazar komple yıkıldı, kimse kalmadı" diyerek yaşananları özetledi.

Fırtınadan etkilenen pazarcı Ahmet Çelik, "Rüzgar, fırtına geldi, şemsiye kalmadı. Şemsiyeler uçmuştu. Millet de aceleyle toplamaya başladı. Yapacak bir şey yok" dedi.

Pazarcı Mehmet Turan ise fırtınanın öğleden sonra etkisini artırdığını ifade ederek, "Öğlen iki buçuk, üçten sonra bayağı bir rüzgar başladı. Rüzgar başlayınca tüm çadırlar havalandı. Gördüğünüz gibi dağılmış durumda, biz de toparlıyoruz. Şu anda da yağmur yağıyor, eşyaları topluyoruz. Onun dışında fırtına geçti" diye konuştu.



