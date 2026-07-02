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Kaynak: İHA

Kavurucu sıcağın yüksek nemle birleşmesiyle birlikte Adana'da nefes almak güçleşti. Sıcaktan bunalanlar, serinlemek için 800 rakımlı Feke ilçesine akın ediyor. Torosların eteklerinde yer alan cam seyir terası; kızılçam ormanları ve ilçe içinden geçen ırmak manzarasıyla ziyaretçilere hem doğayla iç içe vakit geçirme hem de serin havanın tadını çıkarma fırsatı sunuyor. Vatandaşlar, Feke Cam Seyir Terası'nda yemyeşil orman manzarasını izleyerek serin havanın keyfini çıkarıyor.

Kış aylarında yaklaşık 15-17 bin nüfusa sahip olan ilçe, yaz döneminde yayla sakinlerinin gelmesi ve günübirlik ziyaretçilerin ilgisiyle 60-70 bin kişiye ulaşıyor. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçenin doğa turizminde önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Buz gibi suyu, yemyeşil manzarası ve seyir terasıyla Adana'nın Feke ilçesi, yaz boyunca ziyaretçilerini bekliyor.