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Kaynak: İHA

NBA Başkanı Adam Silver, Las Vegas'ta gerçekleştirilen NBA Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, NBA Europe projesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

NBA ile FIBA iş birliğinde kurulması planlanan ve 2027 yılının ekim ayında başlaması hedeflenen yeni lig için yoğun ilgi gördüklerini belirten Silver, kritik görüşmelerin Dünya Kupası finali sırasında yapılacağını açıkladı.

DÜNYA KUPASI FİNALİNİ İŞARET ETTİ

Adam Silver, teklif sürecinde yer alan Avrupalı paydaşların büyük bölümünün 2026 FIFA Dünya Kupası finali için New York'ta bulunacağını belirterek önemli toplantılar gerçekleştireceklerini söyledi.

Silver, "Avrupa'daki birçok şehirden, hatta teklif vermeleri için davette bulunmadığımız şehirlerden bile büyük ilgi gördük. Dünya Kupası finali sırasında Avrupalı paydaşlarla bir araya geleceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde anlaşmaların bir kısmını sonuçlandırmayı ve ardından gerekli duyuruları yapmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

'YOĞUN İLGİDEN MEMNUNUZ'

NBA Europe projesine Avrupa genelinden beklenenin üzerinde ilgi olduğunu vurgulayan Silver, "Genel olarak Avrupa genelinde basketbola gösterilen bu yoğun ilgiden son derece memnunuz." diyerek yeni organizasyon için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.