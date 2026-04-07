İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davanın duruşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile duruşma savcısı arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın, İmamoğlu’nun bir önceki gün yaptığı açıklamaların ardından başladığı belirtildi.

İmamoğlu, önceki gün duruşma salonundan ayrılırken yaptığı değerlendirmede, “Bu dosya niye çöktü biliyor musunuz, bu kadar vicdansız bir iddia makamı vardır ve iddia makamı bu dosyadaki tek suç örgütüdür” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

SAVCIDAN UYARI

Duruşmanın bugünkü bölümünde söz alan savcı, iddia makamına yönelik ifadeler nedeniyle İmamoğlu’nu uyardı.

Savcı, “İddia makamımız hakkındaki beyanlarınıza dikkat edin. İddia makamı olarak bu tarzı kabul etmiyoruz. Yargılamayı gölge düşüren, savcılık makamını baskılamaya çalışan beyanlara dikkat edin. Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz” dedi.

ADALET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan tartışmanın ardından Adalet Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İmamoğlu hakkında yürütülen yargılama kapsamında savcının sanığa gerekli uyarıyı yaptığı belirtildi.

Bakanlık kaynakları açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin yapılan yargılama kapsamında 06.04.2026 tarihli duruşma gününde, iddia makamı duruşma salonundan ayrıldıktan sonra yargı makamlarına yönelik kullanılan ifadeler üzerine duruşma savcısı tarafından ilgili sanığa yönelik gerekli uyarı yapılmıştır.”

“YARGI MAKAMLARINI HEDEF ALAN İFADELER KABUL EDİLEMEZ”

Açıklamada, yargı mercilerinin anayasa ve kanunlardan aldığı yetkiyle görev yapan bağımsız ve tarafsız kurumlar olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında bu ifadeler kullanıldı:

Yargı mercileri, Anayasa ve kanunlardan aldığı yetkiyle görev yapan, bağımsız ve tarafsız kurumlardır. Yargı makamlarını hedef alan, itham içeren ve yargılamayı gölgeleme riski taşıyan beyanların kabul edilmesi mümkün değildir.

Duruşma Savcısı, adı geçen sanığa dönerek “Dün duruşmada ‘iddia makamı bir suç örgütüdür’ demişsiniz... İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz.” demiştir. Bunun üzerine sanık Ekrem İmamoğlu’nun, “Savcı bize haddini bildirmeye çalışıyor” demesi üzerine savcı, “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz.” demiş; sanık avukatına hitaben de “Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelememek adına beyanlarından vazgeçsin” şeklinde gerekli uyarılarda bulunmuştur.

Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı süreçlerinin saygı çerçevesinde yürütülmesi ve herkesin beyanlarında bu sorumlulukla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."