İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyeden bazı imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin belgelerin talep edilmesinin ardından açıklama yapan Adalar Belediyesi, kamuoyunda yer alan iddialara yanıt vererek belediyeye yönelik herhangi bir operasyon ya da gözaltı kararının bulunmadığını bildirdi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan değerlendirmelerin aksine, belediyemiz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen herhangi bir operasyonun konusu değildir. Ayrıca belediyemiz çalışanları, bürokratları ve belediye meclis üyelerine yönelik verilmiş herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır" denildi.

Adalar Belediyesi'nin yazılı açıklaması şöyle:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belediyemizden bazı imar işlemleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin bilgi ve belgeler talep edilmiştir. Söz konusu bilgi ve belgeler, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak tutanak karşılığında İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yürütülmekte olup belediyemiz tarafından takip edilmektedir.

"OPERASYON SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Konuya ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan değerlendirmelerin aksine, belediyemiz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen herhangi bir operasyonun konusu değildir. Ayrıca belediyemiz çalışanları, bürokratları ve belediye meclis üyelerine yönelik verilmiş herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"