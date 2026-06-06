Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Askerî Pentatlon Takımı'nın Çekya'da düzenlenen CISM Avrupa Bölgesel Askerî Pentatlon Şampiyonası'nda takım klasmanında 3 birincilik ve 2 ikincilik elde ettiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 Mayıs-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Çekya'nın Vyškov kentinde, Çekya Silahlı Kuvvetleri tarafından organize edilen CISM Avrupa Bölgesel Askerî Pentatlon Şampiyonası'na TSK Askerî Pentatlon Takımı'nın katıldığı belirtildi.

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Açıklamaya göre takım, Piyade Teğmen Arif Yiğit, Piyade Teğmen Mustafa Oğuz, Piyade Teğmen Tolgahan Su ve Piyade Teğmen Eren Bayaraslan'dan oluştu.

TSK Askerî Pentatlon Takımı'nın takım tasnifinde 3 birincilik ve 2 ikincilik elde ettiği bildirilen açıklamada, sporcuların 50 metre ateşli tüfek, engelli koşu ve bomba atma müsabakalarında birinci; engelli yüzme ve kros koşusu müsabakalarında ise ikinci olduğu kaydedildi.

MSB, açıklamasında sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.