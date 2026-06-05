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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adalar Belediyesi'nde inceleme gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre ekipler, belediyeye ait bazı imar işlemlerine ilişkin dosyaları incelemeye aldı. Çalışmalar kapsamında toplam 24 imar dosyasının mercek altına alındığı öğrenildi.

24 DOSYA İNCELENİYOR

Mali Şube ekiplerinin belediyedeki incelemelerinin sürdüğü belirtilirken, dosyalarla ilgili detaylı değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre inceleme süreci kapsamında şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi gerçekleştirilmedi.