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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı için yürütülen vize sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"VİZE İŞLEMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMASINDAN GURUR DUYUYORUM"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğindeki "olağanüstü ekibin" İran Milli Futbol takımının, ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu için "vize işlemlerini başarıyla tamamlamasından gurur duyduğunu" belirten Barrack, şunları kaydetti:

"Spor, sınırları aşar ve dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacıları ve taraftarları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Barrack, paylaşımında, Al Jazeera televizyonunun, Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırdığı "İran'ın Dünya Kupası oyuncularına ABD'nin giriş vizesi verildiğini" aktardığı haberini alıntıladı.