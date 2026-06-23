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Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı.

Savcılık, 4 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderdi. Zanlılardan 3'ü ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtilmişti.

Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği ifade edilmişti.