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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen A Milli Takım ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu.

Kafa Sports'a konuk olan deneyimli teknik adam yaptığı açıklamalarda Orkun Kökçü hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

'ORKUN KÖKÇÜ MİLLİ TAKIMDAN MORALSİZ DÖNÜYOR'

Orkun Kökçü'nün milli takımda mutlu olmadığını öne süren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Montella'nın çok Orkun oynatacağını düşünmüyorum. Orkun milli takımdan geldiğinde çok moralsiz geliyor. Milli takımda orada bir problemler var. Ben sana söyleyeyim."