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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonrası grup aşamasında elenen A Milli Futbol Takımı'nın kampıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, Türkiye'nin son grup maçını beklemeden ABD'den ayrıldığını öne sürdü.

Işık paylaşımında, milli takım kampındaki futbolculara Bakan Bak'ın mağlubiyetlerin ardından takıma destek verip vermediğini sorduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım kampındaki oyunculara, 'Her galibiyetten sonra koştur koştur soyunma odasına inip video çeken Spor Bakanı herhangi bir mağlubiyetten sonra soyunma odasına gelip destek oldu mu?' dedim. 'Hayır' dediler."

Deneyimli gazeteci, Bakan Bak'ın son maçı beklemeden Türkiye'ye döndüğünü de ileri sürerek, "Ülkenin spor bakanının Milli Takım'a yaptığı şu muamele inanılır gibi değil. Bu çocukların önünde daha uzun yıllar, büyük başarılar var. Bizim Çocuklar kazanınca mı bizim?" diye sordu.

PAYLAŞIM SONRASI BAKANLIK'TAN CEVAP GELDİ

Candaş Tolga Işık, paylaşımının kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından ikinci bir paylaşımda daha bulunarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin kendisine ulaştığını belirtti.

Işık, açıklamasında, "Bakanlıktan aradılar, Sayın Bakan'ın çarşamba günü Amerika'ya geri gideceğini ilettiler. Aynen aktarıyorum." ifadelerine yer verdi.