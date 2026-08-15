Yeni sezonda İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Avusturya temsilcisi Salzburg'da forma giyen Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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GOURNA-DOUATH HULL CITY'YE TRANSFER OLDU

Hull City, kadro yapılanması kapsamında orta sahasını 22 yaşındaki Fransız futbolcuyla güçlendirdi.

Kariyerini Salzburg'da sürdüren Gourna-Douath, yeni sezondan itibaren Premier Lig'de Hull City forması giyecek.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den bir transfer daha: Salzburg'dan geldi - Resim : 2

SALZBURG'DA 95 MAÇA ÇIKTI

Genç orta saha oyuncusu, Salzburg kariyerinde tüm kulvarlarda 95 karşılaşmada görev yaptı.

Gourna-Douath bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Hull City böylece Premier Lig'deki yeni sezon öncesinde kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirmiş oldu.