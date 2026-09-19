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Kaynak: Haber Merkezi

Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United ile Hull City karşı karşıya geldi. Geçen hafta Chelsea deplasmanında geriye düşmesine rağmen mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılan Hull City, bu kez Newcastle karşısında erken dakikalarda büyük bir şok yaşadı.

İLK 7 DAKİKA KABUS GİBİ GEÇTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Newcastle United, henüz 3. dakikada Joe Willock'un golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip sadece 4 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı.

7. dakikada Lewis Hall, Newcastle'ın ikinci golünü kaydetti. Böylece Hull City, karşılaşmanın henüz başında iki farklı geriye düştü.

İlk yarının kalan bölümünde toparlanmaya çalışan Sergej Jakirovic'in öğrencileri aradığı golü bulamadı. Newcastle, 45+2. dakikada farkı artırma fırsatı yakaladı ancak Tzolakis, Wissa'nın penaltısını kurtararak takımını maçta tuttu.

HULL CİTY İKİNCİ YARIDA UMUTLANDI

İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Hull City'de teknik heyet 63. dakikada Mohamed-Ali Cho'yu oyuna dahil etti.

Bu değişiklik kısa sürede karşılığını verdi. Cho, 67. dakikada attığı golle farkı bire indirdi ve Hull City'nin geri dönüş umutlarını artırdı.

Karşılaşmanın son bölümünde beraberlik için baskısını artıran konuk ekip, yakaladığı önemli fırsatları değerlendiremedi. Mücadele Newcastle United'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

HULL CİTY LİGDE İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla Hull City, Premier Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 8 puanda kaldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, maç fazlasıyla 7. sırada yer aldı.

Newcastle United ise galibiyetle puanını 8'e yükseltti. Hull City, milli aranın ardından sahasında Everton'ı ağırlayacak.