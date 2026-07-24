Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, transfer çalışmalarını sürdürürken kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest statüde bulunan Japon milli futbolcu Hidemasa Morita ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden Japon yıldız transferi - Resim : 1

SPORTİNG LİZBON'DAN AYRILDI

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon forması giydi.

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Morita, kariyerine Hull City'de devam etme kararı aldı.

PREMİER LİG KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Premier Lig'e yükselen Hull City, yeni sezon öncesinde kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmeyi sürdürüyor.

Japon milli futbolcunun transferiyle birlikte İngiliz ekibi, orta saha rotasyonuna önemli bir takviye yapmış oldu.

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