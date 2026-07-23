Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla transfer söylentilerine yanıt verdi. Ilıcalı, son dönemde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek kulübün transfer planına dair önemli bilgiler paylaştı.
Acun Ilıcalı'dan eşi benzeri görülmemiş transfer açıklaması: Listede Türk futbolcu da var
Hull City sahibi Acun Ilıcalı, çıkan transfer iddialarına tepki gösterdi ve kulübün transfer durumuna dair dikkat çeken bir liste paylaştı.Kaynak: Diğer
“Yalan transfer haberleri var”
Acun Ilıcalı açıklamasında, “Birçok yerde onlarca yalan transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimiz iddialarından rahatsız oluyoruz ve kulübümüzün adının dikkat çekmek için kullanılmasına karşıyız” ifadelerini kullandı.
3 transfer tamamlandı
Hull City’nin şu ana kadar 3 transferi tamamladığını duyuran Ilıcalı, bu isimleri şu şekilde açıkladı:
Jack Butland
Oscar Zambrano
Matt Targett
Yeni transferler yolda
Ilıcalı, kulübün transfer çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek farklı ülkelerden oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini ve sürecin belirli oranlarda ilerlediğini paylaştı.
Açıklanan listeye göre:
%99- Japon bir futbolcu
%90- Portekizli bir futbolcu
%90- Yunan oyuncu
%80- Senegalli oyuncu
%80- Avustralyalı oyuncu
%80- İsveçli oyuncu
%70- Fransız oyuncu
%70- Hırvat oyuncu
%70- Jamaikalı oyuncu
%70- Türk asıllı Alman (çifte bağlantılı oyuncu)
%60- Japon bir futbolcu
“Gurur duyulacak bir takım kuracağız”
İki aydır yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Ilıcalı, “Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum” diyerek taraftarlara mesaj verdi.
Hull City’de transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.