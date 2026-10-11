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Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City ile Everton karşı karşıya geldi. The MKM'de oynanan mücadelede iki takım da üstünlüğü ele geçirse de kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

HULL CITY ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Hull City ikinci yarıya hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 48. dakikada Joe Gelhardt'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Everton'ın bu gole yanıtı gecikmedi. Konuk ekip, 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ile beraberliği yakalayarak skoru 1-1'e getirdi.

EVERTON ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

Beraberlik golünün ardından baskısını artıran Everton, 68. dakikada Thierno Barry'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Geriden gelen Hull City ise mücadeleyi bırakmadı. Ev sahibi ekip, Everton'ın öne geçmesinden yalnızca dört dakika sonra 72. dakikada Belloumi'nin golüyle skoru 2-2'ye taşıdı.

Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

HULL CITY 9 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Premier Lig'de üst üste dördüncü beraberliğini alan Everton, puanını 10'a yükseltti. Hull City ise aldığı 1 puanla 9 puana ulaştı.

Premier Lig'in gelecek haftasında Everton sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Hull City ise deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek.