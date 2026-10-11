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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan zorlu karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor.

BEŞİKTAŞ'TA MIRETTI İLK KEZ 11'DE

Vincenzo Italiano Kocaelispor karşısında Olaitan yerine Fabio Miretti'yi tercih etti. İtalyan oyuncu Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkıyor.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Show, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.

BEŞİKTAŞ 2-1 KOCAELİSPOR CANLI ANLATIM

1' Abdullah Buğra Taşkınsoy'un ilk düdüğüyle Beşiktaş-Kocaelispor maçı başladı.

BEŞİKTAŞ TROSSARD İLE GOLE YAKLAŞTI

10' Djalo'nun ara pasında topla buluşan Trossard sol çaprazdan ceza sahasına girerek dar açıdan şutunu çekti. Serhat gole izin vermedi.

DJALO'DAN UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

11' Djalo bir orta saha gibi hücuma destek veriyor. Az önce Trossard'ı gol pozisyonuna sokan Djalo şimdi de uzaktan sert bir şutla kaleyi yokladı. Top az farkla dışarı gitti.

SALİH'İN ŞUTUNDA TOP ÇERÇEVEYİ BULMADI

16' Pas opsiyonu arayan Salih boşta arkadaşını bulamayınca kaleyi düşündü. Sert şutta top çerçeveyi bulmadı.

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

18' Cerny'nin sağ kanattan ceza sahası dışına doğru çıkardığı topa Orkun Kökçü gelişine vurdu. Top köşeden ağlarla buluştu. Beşiktaş 1-0 öne geçti.

KOCAELİSPOR GOLÜ BULDU: NÜBEL'İN HATASINI SHOW AFFETMEDİ

25'Köşe vuruşundan gelen ortada Nübel'in sektirdiği topu Show ağlara göndererek skora eşitliği getirdi.

VLAHOVIC PENALTIDAN BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ

30' Ceza sahasında Tayfur'un Djalo'yu çekmesi sonucu Beşiktaş penaltı kazandı. Dusan Vlahovic penaltıyı gole çevirdi.