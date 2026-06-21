2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda ederek büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım yoğun bir şekilde eleştirilirken Acun Ilıcalı'dan destek mesajı geldi.

İngiltere'de sürpriz bir başarıya imza atarak Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 'Futbolda bazen olmayınca olmuyor, dünyanın en güçlü takımları bile hayal kırıklığı yaşayabiliyor." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI: 'MESELEYE VEFA VE GÖNÜL PENCERESİNDEN BAKIYORUM'

Ilıcalı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bize Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynatan ve bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası’na götüren aynı milli takımımız değil mi? Çok çabalamalarına rağmen Dünya Kupası’ndaki iki maçı da kaybetmeleri hepimizi derinden üzdü. Ama futbolda bazen olmayınca olmuyor, dünyanın en güçlü takımları bile hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Onların o gün sahadaki üzüntülerini düşününce canınız sağ olsun çocuklar, telafi edersiniz diyorum. Başka dilde tam karşılığı olmayan vefa ve gönül gibi iki güzel kavramımız var, ben meseleye o pencereden bakıyorum. İyi ki varsınız çocuklar."