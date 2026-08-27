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Premier Lig'e 9 yıl sonra geri dönen ve sezonun ilk haftasında Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek İngiltere'de gündem olan Hull City, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, geleceğe yönelik dikkat çekici bir hamle için Roma'nın 19 yaşındaki Fransız forveti Robinio Vaz ile anlaşmaya hazırlanıyor.

2 MİLYON EURO KİRALAMA 30 MİLYON EURO OPSİYON

The Athletic'in haberine göre; Hull City'nin genç futbolcuyu bir sezonluğuna kiralamak için Roma'ya 2 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunun bulunacağı kaydedildi.

Hull City'nin hem Roma hem de Vaz cephesiyle transferi sonuçlandırmak için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

İngiliz ekibinin satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Vaz için ödenecek transfer bedeli 32 milyon Euro'ya ulaşacak.

ROMA'YA MARSİLYA'DAN GELDİ

Fransız futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Vaz, geçtiğimiz ocak ayında Marsilya'dan Roma'ya transfer oldu.

Sezonun ilk bölümünde Marsilya formasıyla Ligue 1'de 14 karşılaşmaya çıkan genç santrfor, 4 gol kaydetti. Roma'ya transferinin ardından ise Serie A'da 12 kez sonradan oyuna dahil oldu ve 1 kez fileleri havalandırdı.

HULL CITY TRANSFERDE HIZ KESMİYOR

Premier Lig'e yükselmesinin ardından kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir transfer dönemi geçiren Hull City, şu ana kadar 10 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Hücum hattına Leeds United'dan Joe Gelhardt ve AIF'den Elliot Stroud takviyelerini yapan İngiliz ekibi, Robinio Vaz transferiyle forvet rotasyonunu daha da genişletmeyi planlıyor.