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Premier Lig'e yükselerek büyük bir gelir elde eden Hull City, yeni sezon öncesinde bu kez mali kurallar nedeniyle kritik kararlar almak zorunda kaldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) kapsamında ceza almamak için mali yılın son günü kadrosundaki iki önemli oyuncuyla yollarını ayırdı.

PANDUR VE SHEHU SATILDI

İlk olarak kaleci Ivor Pandur, 6 milyon sterlin karşılığında İskoç devi Rangers'a transfer oldu.

Kısa süre sonra da Arnavut orta saha Aidon Shehu da 2,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle Panathinaikos'un yolunu tuttu.

Kulüp, her iki transferin de 30 Haziran'da muhasebe dönemi kapanmadan önce tamamlandığını duyurdu.

PUAN SİLME CEZASI ÖNLENDİ

Championship play-off finalinde Middlesbrough'u mağlup ederek Premier Lig'e yükselen Hull City, yaklaşık 200 milyon sterlinlik ekonomik gelir elde etmeye hak kazandı.

Buna rağmen EFL'nin PSR düzenlemesi kapsamında kulüplerin üç yıllık süreçte 39 milyon sterlinden fazla zarar etmesine izin verilmezken Hull City'nin bu sınırı aşma riski taşıması nedeniyle kulüp yönetimi, muhasebe dönemi sona ermeden oyuncu satışlarıyla bilançosunu dengelemek zorunda kaldı.

Hull City'nin yaptığı iki transfer yalnızca bonservis geliri sağlamakla kalmadı, aynı zamanda da Premier Lig'de muhtemel bir puan silme cezasından da kulübü kurtardı.