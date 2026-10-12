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Kaynak: Haber Merkezi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in ardından Premier Lig'de de dikkatleri üzerine çekti. Turuncu-siyahlılar, ilk 7 haftada topladığı 9 puanla 8. sırada yer aldı.

Hull City'nin performansını değerlendiren Sinan Engin, kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın başarısı ve ekonomik açıdan elde ettiği kazanç hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"HAYATTA KISKANDIĞIM TEK KİŞİ"

tv100'de konuşan Sinan Engin, Acun Ilıcalı'dan söz ederken "Hayatta kıskandığım tek kişi" ifadelerini kullandı.

Hull City'nin ekonomik potansiyeline de dikkat çeken Engin, Ilıcalı'nın kulübü elinden çıkarmayacağını düşündüğünü belirterek, "Acun Hull City'yi hayatta satmaz, ben de olsam ben de satmam" dedi.

"5 DAKİKADA 250 MİLYON POUND KAZANDI"

Sinan Engin, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından elde edilen kazanca dikkat çekerek rakamı da açıkladı.

Engin, "Hull City ile 5 dakikada 250 milyon pound kazandı. Büyük bir iş insanı senede 250 milyon pound kazanabiliyor mudur? Hayır" ifadelerini kullandı.