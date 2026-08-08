Acun Ilıcalı, Süper Lig şampiyonluk adayını açıkladı: "Bir tık önde"

Şampiyonluk yarışını değerlendirdi
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Tandem Sports YouTube kanalında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Şampiyonluk yarışını değerlendirdi
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Tandem Sports YouTube kanalında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yeni sezon öncesi takımların kadro yapılanmalarını yorumlayan Ilıcalı, transfer döneminde yapılacak hamlelerin şampiyonluk yarışının seyrini değiştirebileceğini ifade etti.
Transferlerin önemine dikkat çekti
Galatasaray'ın transfer dönemindeki hamlelerinin yarış üzerinde belirleyici olacağını söyleyen Ilıcalı, sarı-kırmızılı ekibin her sezon güçlü transfer refleksi gösterdiğini belirtti.
Ilıcalı, yapılacak yeni transferlerin ligin dengesini değiştirebileceğini dile getirdi.
Hull City'den yeni transfer sinyali
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin transfer çalışmalarına da değinen Ilıcalı, Tzolakis için ödenen bonservis bedeliyle kulüp rekoru kırdıklarını söyledi.
Önümüzdeki günlerde bu rakamın da üzerine çıkacak yeni bir transfer yapabileceklerini ifade eden Ilıcalı, "Tutmayan oyuncuları Acun Premier Lig'e alsın" yorumlarına ise, "Manyak mısınız siz ya? Oğlum tutmamış adam! Ben niye Premier Lig'e alayım? Bana daha yukarıya taşıyacak adam lazım." sözleriyle yanıt verdi.
Şampiyonluk favorisini açıkladı
Programın sonunda mevcut kadroları değerlendiren Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında bir adım önde gördüğünü belirterek, "Yani bir tık Fenerbahçe önde şu andaki kadroyla, bariz.
Kadro olarak Fenerbahçe bir tık önde." ifadelerini kullandı.