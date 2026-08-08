Acun Ilıcalı, Süper Lig şampiyonluk adayını açıkladı: "Bir tık önde"

Önümüzdeki günlerde bu rakamın da üzerine çıkacak yeni bir transfer yapabileceklerini ifade eden Ilıcalı, "Tutmayan oyuncuları Acun Premier Lig'e alsın" yorumlarına ise, "Manyak mısınız siz ya? Oğlum tutmamış adam! Ben niye Premier Lig'e alayım? Bana daha yukarıya taşıyacak adam lazım." sözleriyle yanıt verdi.