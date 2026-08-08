Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Acun Ilıcalı, Süper Lig şampiyonluk adayını açıkladı: "Bir tık önde"

Acun Ilıcalı, Süper Lig şampiyonluk adayını açıkladı: "Bir tık önde"

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, mevcut kadrolar üzerinden favorisini açıklarken transfer dönemine de dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Acun Ilıcalı, Süper Lig şampiyonluk adayını açıkladı: "Bir tık önde" - Resim: 1

Şampiyonluk yarışını değerlendirdi

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Tandem Sports YouTube kanalında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Acun Ilıcalı, Süper Lig şampiyonluk adayını açıkladı: "Bir tık önde" - Resim: 2

Yeni sezon öncesi takımların kadro yapılanmalarını yorumlayan Ilıcalı, transfer döneminde yapılacak hamlelerin şampiyonluk yarışının seyrini değiştirebileceğini ifade etti.

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Acun Ilıcalı, Süper Lig şampiyonluk adayını açıkladı: "Bir tık önde" - Resim: 3

Transferlerin önemine dikkat çekti

Galatasaray'ın transfer dönemindeki hamlelerinin yarış üzerinde belirleyici olacağını söyleyen Ilıcalı, sarı-kırmızılı ekibin her sezon güçlü transfer refleksi gösterdiğini belirtti.

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Acun Ilıcalı, Süper Lig şampiyonluk adayını açıkladı: "Bir tık önde" - Resim: 4

Ilıcalı, yapılacak yeni transferlerin ligin dengesini değiştirebileceğini dile getirdi.

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Acun Ilıcalı, Süper Lig şampiyonluk adayını açıkladı: "Bir tık önde" - Resim: 5

Hull City'den yeni transfer sinyali

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin transfer çalışmalarına da değinen Ilıcalı, Tzolakis için ödenen bonservis bedeliyle kulüp rekoru kırdıklarını söyledi.

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Acun Ilıcalı, Süper Lig şampiyonluk adayını açıkladı: "Bir tık önde" - Resim: 6

Önümüzdeki günlerde bu rakamın da üzerine çıkacak yeni bir transfer yapabileceklerini ifade eden Ilıcalı, "Tutmayan oyuncuları Acun Premier Lig'e alsın" yorumlarına ise, "Manyak mısınız siz ya? Oğlum tutmamış adam! Ben niye Premier Lig'e alayım? Bana daha yukarıya taşıyacak adam lazım." sözleriyle yanıt verdi.

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Acun Ilıcalı, Süper Lig şampiyonluk adayını açıkladı: "Bir tık önde" - Resim: 7

Şampiyonluk favorisini açıkladı
Programın sonunda mevcut kadroları değerlendiren Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında bir adım önde gördüğünü belirterek, "Yani bir tık Fenerbahçe önde şu andaki kadroyla, bariz.

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Acun Ilıcalı, Süper Lig şampiyonluk adayını açıkladı: "Bir tık önde" - Resim: 8

Kadro olarak Fenerbahçe bir tık önde." ifadelerini kullandı.

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