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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kentteki tüm sitelerde teşkilatlanmayı hedeflediklerini açıkladı. Özdemir, İstanbul’daki sitelerin dörtte birinde yapılanmanın tamamlandığını söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin İstanbul’daki yeni teşkilatlanma modelini anlattı. Sitelerden mahallelere ve sokaklara uzanan bir yapı kurduklarını belirten Özdemir, yapay zekâ destekli sistemlerden de yararlandıklarını açıkladı.

HER SİTEYE YÖNETİCİ



İstanbul’da site yaşamının giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Özdemir, her sitenin içinde ayrı bir teşkilat yapılanması oluşturduklarını söyledi. Bu kapsamda site sakinleri arasından bir yönetici ile yönetim belirlendiğini aktardı. Özdemir, İstanbul’daki sitelerin yaklaşık dörtte birinde AK Parti teşkilatının oluşturulduğunu belirterek, “Yeni başladık. İstiyoruz ki sonbahar başlamadan İstanbul’daki tüm sitelerde var olalım” dedi.

AK Parti'nin İstanbul’daki mahalleler için de yeni bir model uyguladığını açıklayan Özdemir; eski ve mevcut bakanların, genel başkan yardımcılarının, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının birer mahalleden sorumlu tutulduğunu söyledi. “Mahalle hamisi” adı verilen modelin İstanbul’daki mahallelerin üçte ikisinde uygulandığını belirten Özdemir, sokak düzeyinde ise 130 bin gönüllüyle vatandaşlarla doğrudan bağlantı kurduklarını ifade etti.

Özdemir, yeni bir yazılım sistemiyle vatandaşlardan gelen bütün taleplerin kayıt altına alınacağını bildirdi. Taleplerin hangi aşamada olduğu ve nasıl sonuçlandığı sistem üzerinden takip edilecek. Yapay zekâdan da yararlandıklarını söyleyen Özdemir, bu sistem sayesinde İstanbul’daki talep, beklenti ve yönetim ihtiyaçlarını tespit ederek çalışma yürütmeyi amaçladıklarını kaydetti.

CNN Türk'e konuşan İl Başkanı Özdemir'in konu ile ilgili öne çıkan açıklamaları şöyle:



"Bu açıdan yeni yapılanmaya da gittik. Mesela İstanbul'da olağanüstü bir siteleşme söz konusu. Artık her sitenin kendi içerisinde, site halkından bir yönetici ve yönetimle orada yapılanmaya başladık. İstanbul'daki sitelerin şu an dörtte biri AK Parti teşkilatıyla yapılanmış durumda. Yeni başladık. İstiyoruz ki sonbahar başlamadan İstanbul'daki tüm sitelerde var olalım. Ayrıca mahalle mahalle, İstanbul'da önemli görevler yapmış bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız...



'130 BİN GÖNÜLLÜ SOKAKTA'

Hepsi birer mahalleden sorumlu oldu. Şu anda İstanbul'un mahallelerinin üçte ikisinde bu şekilde "mahalle hamisi" diye adlandırdığımız teşkilat modelimizle de yeni bir boyuta geçmiş durumdayız. Sokak sokak gönüllülerimiz şu anda müteşekkil olmaya başladı. İstanbul'da 130 bin sokak gönüllümüzle de tam anlamıyla aslında direkt bağlantıyı vatandaşımızla kuruyoruz. Güçlü bir teşkilat, her zaman güçlü kadrolarla birlikte yönetimi de güçlendirir"