Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi’nde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi’nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından olay yerinde inceleme yaptığı sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sarıyalçınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Acı veda: Şehit polisin cenazesini yol boyunca meslektaşları selamladı - Resim : 1

Evli ve 2 çocuk babası Sarıyalçınkaya için Kırıkkale Nur Camisi’nde tören düzenlendi. Törenin ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, memleketi Giresun’a gönderildi.

Polis memurunun şehit olmasına neden olan sürücü tutuklandıPolis memurunun şehit olmasına neden olan sürücü tutuklandıGündem

Şehit polis Sarıyalçınkaya’nın cenazesini taşıyan araç, Amasya’dan geçerken, trafik polisleri güzergahta güvenlik ve trafik düzenlemesi yaptı. Trafik polisleri, cenaze aracının geçişi sırasında selam vererek şehit meslektaşını uğurladı.