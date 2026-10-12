Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, olay, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 11.30 sıralarında Üçavlu Mahallesi’nde bulunan bir zeytin bahçesinde meydana geldi. Zeytin hasadı yapmak üzere akrabalarıyla birlikte bahçeye giden Hulisi Koz’u, çalıştığı sırada arı soktu. Arı sokmasının ardından aniden fenalaşan Koz'un şoka girdiği ve kısa süre içerisinde bilincini kaybederek yere yığıldığı öğrenildi. Yaşanan durumu fark eden yakınları, büyük panik yaşayarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Hulusi Koz’a müdahalede bulundu. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 54 yaşındaki Koz’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeytin hasadının devam ettiği dönemde yaşanan ölüm olayı, Koz’un ailesi, yakınları ve Üçavlu Mahallesi sakinlerini yasa boğdu.