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Kaynak: Haber Merkezi

Bursa'da Yıldırım Belediyespor bünyesinde güreş yapan 13 yaşındaki Yusuf Taha Turp'tan acı haber geldi.

Turp, 26 Eylül'de Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip etmek için gittiği İstanbul'da fenalaştı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç sporcunun beynine pıhtı attığı belirlendi.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yusuf Taha Turp, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan Turp'un, bu yıl gerçekleştirilen U13 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda hem serbest hem de grekoromen stilde Türkiye şampiyonluğu elde ettiği öğrenildi.

BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Yusuf Taha Turp'un cenazesinin ailesi tarafından İstanbul'dan alınarak Bursa'ya götürülmesi bekleniyor. Genç güreşçinin yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.