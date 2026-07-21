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Kaynak: DHA

Yalova 18’inci Ana Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen Tatbiki Eğitim Kampı’nda dün eğitim sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in cenazesi, memleketi Niğde'ye getirildi.

Yeşilgölcük beldesinde Bilgin için cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, Vali Nedim Akmeşe, milletvekilleri, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Bilgin, törenin ardından dualarla belde mezarlığında toprağa verildi.



MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Milli Savunma Üniversitesi eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada " Yalova 18’inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı’nda, eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk Milletine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.