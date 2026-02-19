Tunceli’nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. İlçede yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, yerleşim yerine kadar indi.

Soğuk hava ve karla kaplı arazide aç kaldığı gözlenen tilkiyi fark eden ilçe sakinlerinden Dilaver Eren, hayvana kayıtsız kalmadı. Eren, elleriyle beslediği tilkinin karnını doyurmasına yardımcı oldu. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eren, "Yemekten sonra dışarı baktığımda, evimin etrafında bir tilkinin dolaştığını gördüm. Sonra kalan yemek artıklarını ona vermeyi düşündüm. Geleceğini hiç tahmin etmezdim ama bir parça yemek atıp çağırdığımda hemen koşup geldiğini gördüm. Bu beni heyecanlandırdı. Demek ki açmış. Dolaptan birkaç parça daha ekmek, peynir, salam gibi şeyleri attım. O yedikçe ben mutlu oldum. Bir canı doyurmuş oldum. Bunların da beslenmesi gerekiyor bir şekilde. Onların da yavrularının olduğunu düşünüyorum. Kış mevsiminde köylerde de fazla yaşam olmadığı için hayvanlar da genelde yaşamın olduğu, insanların yoğun yaşadığı bölgelere inmeye başladılar" dedi.